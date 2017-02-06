Трамп і Столтенберг обговорили зростання насильства і можливості мирного врегулювання ситуації на Донбасі
Генсек НАТО Єнс Столтенберг в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив зростання насильства на Донбасі, а також перспективи мирного врегулювання.
Телефонна розмова відбулася в неділю ввечері, повідомляє сайт альянсу.
Читайте такожУ Конгресі США знову розглянуть законопроект про надання летальної оборонної зброї Україні
"Генеральний секретар нагадав про послідовну політику НАТО щодо сильної оборони та діалогу з Росією", - йдеться в повідомленні.
Сторони розглянули прогрес у боротьбі проти тероризму і оборонних витрат НАТО, і наголосили на потребі продовження зусиль, щоб забезпечити справедливий розподіл витрат між усіма союзниками.
У свою чергу сайт Білого дому повідомляє, що президент США Дональд Трамп висловив рішучу підтримку НАТО, проте заззначив необхідність країнам альясу платити більше за свій захист.
Під час розмови Трамп і Столтенберг обговорили "можливості для мирного врегулювання конфлікту вздовж українського кордону", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на неділю відбулася телефонна розмова Трампа і Порошенка.