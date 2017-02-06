Трамп і Столтенберг обговорили зростання насильства і можливості мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Телефонна розмова відбулася в неділю ввечері, повідомляє сайт альянсу.

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"Генеральний секретар нагадав про послідовну політику НАТО щодо сильної оборони та діалогу з Росією", - йдеться в повідомленні.

Сторони розглянули прогрес у боротьбі проти тероризму і оборонних витрат НАТО, і наголосили на потребі продовження зусиль, щоб забезпечити справедливий розподіл витрат між усіма союзниками.

У свою чергу сайт Білого дому повідомляє, що президент США Дональд Трамп висловив рішучу підтримку НАТО, проте заззначив необхідність країнам альясу платити більше за свій захист.

Під час розмови Трамп і Столтенберг обговорили "можливості для мирного врегулювання конфлікту вздовж українського кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на неділю відбулася телефонна розмова Трампа і Порошенка.