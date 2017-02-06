Кремль знову за старе: конфлікту між Україною та РФ немає

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Стосовно формулювання про конфлікт, то між Україною і Росією немає конфлікту. Донбас - це виключно внутрішній український конфлікт», - сказав він, відповідаючи на запитання, як в Кремлі ставляться до таких формулювань Білого дому.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з визначенням представника США при ОБСЄ про те, що проти України воюють російсько-сепаратистські сили.

3 лютого він сказав, що в Кремлі сподіваються, що російським бойовикам на Донбасі вистачить боєприпасів для ведення бойових дій з українською армією.

31 січня тимчасовий повірений США при ОБСЄ Кейт Бернс закликала Росію і підконтрольних їй бойовиків припинити спроби захоплення нових територій України.

Вона нагадала, що Україна закликала негайно оголосити перемир'я, щоб отримати можливість відновити пошкоджену інфраструктуру, а також намагалася скликати термінове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і настійно закликала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ збільшити кількість патрулів у районі Авдіївки.

«Проте об'єднані російсько-сепаратистські сили наполягають на тому, що вони будуть продовжувати вести бойові дії, поки українські сили не відступлять. Росія і сепаратисти ініціювали насильство в Авдіївці. Ми закликаємо Росію припинити насильство, дотримуватися режиму припинення вогню, відвести важке озброєння і припинити спроби захоплення нової території за межами лінії зіткнення», - підкреслила Бернс.