В Авдіївці через обстріли сепаратистів пошкоджено більше десяти житлових будинків (фото)

На Донеччині бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку. Про це інформує 6 лютого прес-центр МВС.

У відомстві повідомили, що у місті від обстрілів сепаратистів руйнувань зазнали 12 будинків.

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"За минулу добу поліцейські задокументували нові руйнування: постраждали ще 12 будинків", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, постраждали будинки за адресами:

- вул. Первомайська, 146;

- вул. Котляревського (Свердлова), 37;

- вул. Соборна (Леніна), 84;

- вул. Чернишевського, 12, 12а, 18, 20, 22, 24а;

- вул. Леваневського, 40;

- пров. Лісний, 3;

- вул. Донецька, 16 (пошкодження придомової території (паркану));

- вул. Колосова, 94а.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, загострення ситуації в районі Авдіївки пішло на спад.

Про це заявив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Пік загострення бойової ситуації біля Авдіївки трохи пішов на спад. Сподіваюся, сьогодні вже запрацюють школи. Умови для відкриття є. Електроенергія відновлена, ще допрацьовують. Тепло є, до кінця сьогоднішнього дня вода буде в повному обсязі", - зазначив він.