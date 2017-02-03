Кремль сподівається, що їхнім маріонеткам на Донбасі вистачить зброї для подальших атак на ЗСУ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Я не знаю, ми не займаємося в Кремлі підрахунком боєприпасів. Сподіваємося, що у них вистачить боєприпасів для того, щоб відповідати на агресивні дії Збройних сил України», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, коли у «ополченців» закінчаться боєприпаси.

При цьому він підкреслив, що Росія може діяти тільки на політико-дипломатичному фронті».

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки. Внаслідок артударів місто повністю знеструмлене, немає води, опалення аварійне. Варто зазначити, що українські військові мають право відповідати на обстріл бойовиків у разі виникнення загрози життю.

Втім, бійці АТО не відповідають вогнем на обстріл житлових кварталів Донецька і Ясинуватої.

2 лютого Рада безпеки ООН провела засідання у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час засідання заявив, що російська сторона проігнорувала більше 200 запитів України про припинення бойових дій в районі Авдіївки.