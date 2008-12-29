Соціалісти відреагували на звільнення Семенюк

Соціалістична партія України вважає, що справжньою причиною звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна є “забезпечення доступу” керівництва уряду до державних основних фондів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Політвиконкому СПУ “з приводу боротьби за Фонд держмайна”.

“26 грудня Верховна Рада ухвалила Постанову про звільнення голови Фонду держмайна В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Не коментуємо порушення законодавства при розгляді такого питання (відсутність посадовця на засіданні через хворобу, невизначеність процедури, необ’єктивний аналіз діяльності Фонду і т.п.), бо відхилення від Конституції і законів України для нинішньої влади – звичне явище”, - зазначили в Соцпартії.

“Важливо відзначити справжні причини такого парламентського рішення. Вони зводяться до банальних речей – доступу керівництва уряду до державних основних фондів, до землі, на якій розміщенні ще не приватизовані підприємства. Простіше кажучи, доступу до розбазарювання майна, котре іще залишилось у власності держави”, - наголошується в заяві.

На переконання соціалістів, розгляд питання і ухвала рішення продемонстрували наявність у Верховній Раді України неформалізованої більшості, особисто підпорядкованої прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

“Корпоративні інтереси при тому переважають ідеологічні розбіжності, ми вчергове спостерігаємо зворушливу єдність націоналістів і комуністів при ухваленні рішень, в яких зацікавлена прем’єр-міністр”, - зазначають автори заяви.

З цієї причини, за словами членів СПУ, не викликає подиву тенденційна доповідь голови спеціальної комісії з питань приватизації.

“Комісія «не помітила», що саме під керівництвом В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО у ФДМУ запроваджено реєстр суб’єктів господарювання, наведено порядок з орендою державного майна і сплатою дивідендів. Що за три роки її керівництва Фондом завдяки діяльності цієї установи до бюджету надійшло коштів майже вдвічі більше, ніж за всі попередні роки, за які розтринькано було більше трьох четвертин державного багатства”, - стверджують в Соцпартії.

За словами авторів заяви, приведені в доповіді цифри про невиконання планів приватизації свідчать не про неуспішну роботу Фонду, а про справжні наміри уряду – “пустити з молотка” те, що іще лишилося в державі: Одеський припортовий завод, обленерго, "Укртелеком", «Турбоатом».

Як заявляють в СПУ, “боротьба за ці об’єкти зарубіжних ділових кіл свідчать, що урядові структури і відомі політичні партії, виходячи з меркантильних розрахунків, готові віддати останні майнові комплекси, які значною мірою визначають економічну незалежність України. Віддати, до того ж, у вкрай невигідний кризовий період, коли зі своїм багатством держава розстанеться задарма”.

“Прийнята парламентом постанова стала ще одним сигналом негараздів в українській владі, ще раз підтверджує необхідність заміни такої влади”, - додали в Соцпартії.