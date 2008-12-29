В Україні зареєстрували 160-ту партію

Міністерством юстиції України зареєстровано політичну партію «Правда».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, партія «Правда» стала 160-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту, рішення про утворення політичної партії „Правда” було ухвалено Установчим з’їздом та І (позачерговим) з’їздом партії, які відбулися, відповідно, 20 червня 2008 року та 17 листопада 2008 року.

Керівником партії було обрано Євгена Хоменка (на днях трагічно загинув).