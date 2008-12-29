В Україні зареєстрували 160-ту партію
14:42, 29 грудня 2008Політика
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Інформація Мін`юсту
Міністерством юстиції України зареєстровано політичну партію «Правда».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, партія «Правда» стала 160-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.
Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту, рішення про утворення політичної партії „Правда” було ухвалено Установчим з’їздом та І (позачерговим) з’їздом партії, які відбулися, відповідно, 20 червня 2008 року та 17 листопада 2008 року.
Керівником партії було обрано Євгена Хоменка (на днях трагічно загинув).
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