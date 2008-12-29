Медведєв надіслав Ющенку телеграму

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прийдешнім Новим 2009 роком і Різдвом Христовим.

Як повідомили в прес-службі Посольства Російської Федерації, Д.МЕДВЕДЄВ надіслав В.ЮЩЕНКУ вітальну телеграму з нагоди Нового року та Різдва.

У телеграмі Президент РФ також висловив сподівання, що «2009 рік стане роком зміцнення довіри та взаєморозуміння між Росією та Україною, розвитку двосторонніх відносин у партнерському, конструктивному ключі – на благо наших народів, на користь зміцнення реґіональної безпеки».

Д.МЕДВЕДЄВ побажав В.ЮЩЕНКОВІ здоров`я та успіху, а «народам України – миру, стабільності та процвітання».