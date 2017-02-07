Меркель закликала Путіна вплинути на сепаратистів на Донбасі – ЗМІ

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови і з президентом РФ Володимром Путіним закликала його вплинути на сепаратистів на сході України. Про це пише DW, з посиланням на заяву прес-секретаря уряду Німеччини у Берліні Штеффена Зайберта

Зазначається, що канцлер пішла на такий крок, сподіваючись на завершення бойових дій на Донбасі.

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"З цією метою канцлерка ФРН звернулась до російського президента з тим, щоб він використав свій вплив на сепаратистів", - повідомив Зайберт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови домовилися передбачити найближчим часом контакти глав зовнішньополітичних відомств і помічників лідерів Росії, Німеччини, Франції та України в «нормандському форматі».