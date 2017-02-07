Путін і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі, РФ продовжує заперечувати участь у війні на сході

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Домовлено нарощувати дипломатичні зусилля з метою сприяння мирному врегулюванню української кризи. Зокрема, мається на увазі передбачити найближчим часом контакти міністрів закордонних справ і помічників лідерів у «нормандському форматі», а потім продовжити обговорення ситуації на найвищому рівні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Москва продовжує заперечувати свою причетність до війни на Донбасі.

Читайте також"Путін досяг своєї мети": Марчук спрогнозував подальшу ситуацію на Донбасі

Зокрема, зазначається, що лідери Росії й Німеччини обговорили обстановку на південному сході України, яка за твердженням Кремля, різко загострилася останніми днями «через провокаційні дії української сторони».

«Висловлено серйозну стурбованість у зв'язку з ескалацією збройного протистояння, в результаті якого є людські жертви, значні руйнування цивільної інфраструктури та житлового фонду в ряді населених пунктів Донбасу», - додали в Кремлі.