Тимошенко таємно зібрала Кабмін
20:34, 29 грудня 2008Політика
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Журналістів теж не запрошували
У понеділок відбулося позапланове засідання Кабінету міністрів.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді.
Порядок денний засідання, як і сам факт його проведення, не повідомлявся.
Журналісти на засідання Кабміну також запрошені не були
Останнє засідання уряду відбулося минулої суботи.
За деякими даними, засідання було присвячене газовому питанню.
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