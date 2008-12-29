Тимошенко таємно зібрала Кабмін

У понеділок відбулося позапланове засідання Кабінету міністрів.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в уряді.

Порядок денний засідання, як і сам факт його проведення, не повідомлявся.

Журналісти на засідання Кабміну також запрошені не були

Останнє засідання уряду відбулося минулої суботи.

За деякими даними, засідання було присвячене газовому питанню.