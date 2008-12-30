У Ющенка зрозуміли, що Тимошенко не зробила жодних висновків

Зростання бюджетної заборгованості загрожує соціальному спокою громадян та фінансовій стабільності держави, заявляє заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за його словами, у Новий рік Україна увійде зі старими боргами перед працівниками закладів та установ бюджетної сфери.

Як зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, станом на 29 грудня сума загальної заборгованості становить 43,9 млн. грн. Найвідчутнішим цей борг є для жителів Львівської (22,5 млн.), Тернопільської (10,6 млн.) та Івано-Франківської (8 млн.) областей. Найбільше від несвоєчасної виплати зарплати потерпають працівники закладів освіти, охорони здоров`я, духовного та фізичного розвитку, органи місцевої влади та місцевого самоврядування.

На думку Р.БЕЗСМЕРТНОГО, динаміка фінансових надходжень до державного та місцевого бюджетів свідчить, що вже в січні 2009 року проблеми з виплатами зарплат у бюджетній сфері суттєво загостряться. Очікується, що з 1 січня 2009 року загальна сума заборгованості зросте майже вчетверо і перевищить 152 млн. грн. За його словами, у регіональному розрізі найсильніше постраждають від бездіяльності уряду жителі п`яти областей: Чернігівської (48,4 млн.), Луганської (39,2 млн. грн.), Донецької (30,4 млн.), Івано-Франківської (18,9 млн.) і Харківської (14,5 млн. грн.).

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що Президент України неодноразово звертав увагу Кабінету міністрів на безпорадність у бюджетній і соціальній політиці та слабку фінансову дисципліну. За його словами, глава держави занепокоєний політикою уряду щодо збільшення бюджетної заборгованості.

«Наведений аналіз бюджетних показників свідчить про неналежне виконання обов`язків Кабінетом міністрів та відсутність належних висновків. Зростання заборгованості із зарплат у бюджетній сфері є тенденцією, яка загрожує соціальному спокою громадян та фінансовій стабільності держави», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.