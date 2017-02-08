Парубій закрив засідання парламенту через недостатню кількість депутатів у залі

Як передає кореспондент УНІАН, повернувшись у сесійну залу після перерви в ранковому засіданні, спікер зазначив, що має підстави говорити про те, що в залі знаходиться недостатня для продовження роботи кількість депутатів.

Він наголосив, що порядком денним роботи ВР передбачено, зокрема, розгляд проекту постанови про рекомендації парламентських слухань щодо соціальних гарантій захисту учасників АТО, Революції гідності та членів їхніх родин, і таке питання «провалити» не можна.

Було проведено “рейтингове” голосування для визначення наявності депутатів у залі шляхом натискання на кнопки “за”, “проти”, чи “утримався”. Під час голосування кнопки “за” натиснули 156 депутатів, 4 утрималися, “проти” не натиснув ніхто.

Після цього Парубій наголосив: “Я говорив це на відкритті сесії: принижуватися, закликати в зал і просити зайти повинні голови фракцій і депутати”.

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Спікер провів ще одне “рейтингове” голосування і зауважив, що його результати будуть опубліковані в газеті “Голос України”.

Цього разу “за” проголосували 198 депутатів із 322, зареєстрованих у сесійній залі. Ніхто з депутатів не проголосував “проти” і не утримався, 124 депутати — не голосували.

“198 депутатів. Недостатня кількість для проведення результативних голосувань. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим”, - сказав Парубій і закликав всіх з'явитися завтра на засідання о 10.00.

Він також закликав усі фракції провести засідання щодо дисципліни та відвідування депутатами пленарних засідань.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого під час відкриття шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання Парубій наголошував, що відсутність депутата на робочому місці під час війни є неприпустимою і пообіцяв вживати всіх заходів для підвищення дисципліни парламентаріїв.