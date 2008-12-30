Європа втрутиться у газову суперечку Росії і України?

Європейський Союз сприятиме у пошуку рішення щодо газової суперечки між Україною і Росією.

Про це повідомив РІА «Новости» представник Єврокомісії Марк ІНГЛІШ.

“Єврокомісія, нині головуюча в ЄС Франція і майбутній голова - Чехія (з 1 січня 2009 року), а також держави-члени ЄС зроблять все, щоб сприяти знаходженню рішення", - сказав він.

За словами М.ІНГЛІША, Єврокомісія закликає сторони якнайскоріше врегулювати взаємні претензії і дійти "довгострокового" рішення.

Зі свого боку, повідомив М.ІНГЛІШ, Брюссель продовжує з цією метою "контакти на усіх рівнях" з українською і російською сторонами.

За словами представника Єврокомісії, єврокомісар з енергетики Андріс ПІБАЛГС зв`язувався напередодні з Президентом і прем`єр-міністром України, а також з керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, Росія вимагає, щоб Україна розрахувалася в поточному році за газ, закачаний у сховища в листопаді і грудні, в іншому разі обіцяє припинити поставки газу з 1 січня 2009 року.

За останніми даними "Газпрому", борг України за газ, поставлений у листопаді, становить 805,8 млн. дол. За поставки поточного місяця Україна повинна не пізніше 31 грудня ц.р. перерахувати 862,3 млн. дол., а також штрафні санкції за невчасну оплату.

Сума пені і штрафів на даний момент становить близько 450 млн. дол.