Кріль пропонує «різдвяний» мораторій на політичні питання
Лідер ЄЦ згадав гарну традицію
Лідер “Єдиного Центру”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ пропонує українським політикам запровадити на різдвяні свята мораторій на політичні питання.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.
«У період різдвяних свят українським політикам потрібно запровадити мораторій на політичні питання», - сказав І.КРІЛЬ
«У світі є гарна традиція, яка розпочалась ще у 8 століття до Різдва Христова у стародавній Греції. Під час Олімпійських ігор припиняються всі війни, і колишні вороги шукають взаєморозуміння, - нагадує народний депутат. - Такий принцип олімпійського перемир’я як ніколи актуальний у сучасній українській політиці».
«Пропоную в новому році представникам різних політичних сил забути про взаємні образи і згадати те, що нас об’єднує. Якщо ми зосередимося над подоланням економічної кризи, такий крок відчує кожен громадянин нашої держави. До того ж це допоможе Україні увійти у лютий-березень, тобто у місяці, які на думку експертів стануть піком кризи, більш підготовленою», - пропонує І.КРІЛЬ.