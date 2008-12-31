Кріль пропонує «різдвяний» мораторій на політичні питання

Лідер “Єдиного Центру”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ пропонує українським політикам запровадити на різдвяні свята мораторій на політичні питання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«У період різдвяних свят українським політикам потрібно запровадити мораторій на політичні питання», - сказав І.КРІЛЬ

«У світі є гарна традиція, яка розпочалась ще у 8 століття до Різдва Христова у стародавній Греції. Під час Олімпійських ігор припиняються всі війни, і колишні вороги шукають взаєморозуміння, - нагадує народний депутат. - Такий принцип олімпійського перемир’я як ніколи актуальний у сучасній українській політиці».

«Пропоную в новому році представникам різних політичних сил забути про взаємні образи і згадати те, що нас об’єднує. Якщо ми зосередимося над подоланням економічної кризи, такий крок відчує кожен громадянин нашої держави. До того ж це допоможе Україні увійти у лютий-березень, тобто у місяці, які на думку експертів стануть піком кризи, більш підготовленою», - пропонує І.КРІЛЬ.