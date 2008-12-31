Гриценко побачив, що Україна перетворилася на «попрошайку»

Для України як держави 2008 рік був провальним як в зовнішній політиці, так і у внутрішній. Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він вважає, що слабка зсередини країна не може досягати успіхів на зовнішній арені.

«Ми нічого не досягли на європейському, американському чи російському напрямках зовнішньої політики, - вважає А.ГРИЦЕНКО. - Із держави, яка могла б гордо, відповідно до власного потенціалу, подавати себе на міжнародній арені, ми перетворилися на «попрошайку», не спроможну тримати слово».

Щодо внутрішньої політики, на думку народного депутата, вище керівництво держави не може працювати узгоджено, а державної влади як такої немає. Не зважаючи на наявність наукових ступенів з економічних наук майже у всіх вищих керівників країни, вони проґавили кризу та не вжили жодних серйозних рішень для стимулювання розвитку економіки.

Не була помітною і діяльність опозиції, адже, за словами А.ГРИЦЕНКА, її лідер з’являвся в парламенті навіть не кожного місяця, а опозиційний уряд не зміг запропонувати жодних системних рішень.

«Опозиція так само неадекватна як і влада, - вважає народний депутат. - Цього року ми побачили і повені, і вибухи, загибель людей на шахтах та у власних будинках. Якщо влада серйозно не працюватиме, це буде продовжуватись», - зазначив він, підкресливши, що ситуацію і у владі, і в опозиції потрібно змінювати.

«Хочу, щоб наступний 2009 рік став роком осмислення і системних змін, бо жодного прориву попри обіцянки за рік минулий не відбулося», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Водночас народний депутат наголосив, що українцям на відміну від держави цього року є чим пишатися. «Можна пишатися здобутками наших олімпійської та параолімпійської збірних, гідним виступом Ані ЛОРАК на «Євробаченні-2008», перемогами братів КЛИЧКІВ та особистими досягненнями кожної людини».