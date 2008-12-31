Газпром дає 70% ймовірності кризового сценарію

ВАТ "Газпром" на 70% не впевнений у підписанні до настання Нового року контракту на постачання російського газу в 2009 році Україні, повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Чесно кажучи, після одержання листа про можливість конфіскації транзитного газу, якщо вчора ми оцінювали (можливість підписання контракту) у співвідношенні п`ятдесят на п`ятдесят, то зараз сімдесят на тридцять у бік кризового сценарію", - заявив у середу С.КУПРІЯНОВ на прес-конференції в РІА Новости.

Водночас він додав, що переговори про підписання контракту на постачання російського газу Україні наступного року в даний час тривають.

Раніше РІА Новости з посиланням на інформоване джерело в Києві повідомило про листа НАК "Нафтогазу" на адресу "Газпрому", в якому наголошується, що у разі неузгодження в терміновому порядку умов транзиту і постачань газу, а також непідписання відповідних документів з 1 січня 2009 року у НАК "Нафтогаз України" відсутні легітимні підстави для прийняття в газотранспортну систему України природного газу, що надходить з території РФ, та його переміщення через митний кордон України".

"У листі буквально написано, що в разі надходження в газотранспортну систему України такого газу він буде ідентифікований як газ невизначеного власника, що може призвести до його вилучення (конфіскації) відповідно до законодавства України. Також наголошується, що у зв`язку з вищесказаним "Нафтогаз України" буде змушений попередити про ситуацію, що склалася, країни Європейського Союзу", - сказало джерело.