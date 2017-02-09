"Росія має особливу відповідальність": в НАТО засудили дії РФ з дестабілізації на Донбасі

Про це, як передає власний кореспондент УНІАН, вона заявила у четвер в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

За словами Геттемюллер, під час зустрічі сторони обговорили серйозність ситуації на сході України та підтримку НАТО. "З початку російської агресії пройшло три роки, і НАТО виступила в підтримку Україні. Це не зміниться", - наголосила заступник генсека.

Вона знову підтвердила, що НАТО не визнає і не буде визнавати незаконну анексію Криму. "Ми засуджуємо дії Росії з дестабілізації східної України і глибоко занепокоєні нещодавнім сплеском насилля. За останні два роки режим припинення вогню порушувався майже щодня, але останнього тижня ОБСЄ зареєструвала більше ніж 10 тисяч порушень припинення вогню за один день, включаючи з важкого озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Ми побачили важкі бої. Ми не повинні це приймати як нові норми", - наголосила Геттемюллер.

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Заступник генсека також вважає важливим, щоб спостерігачі від ОБСЄ "отримали вільний доступ всюди по Україні та до кордону з Росією".

"Я закликаю всі сторони виконувати взяті зобов'язання, у цьому відношенні Росія має особливу відповідальність", - сказала вона.

Геттемюллер також зазначила, що вчора вона провела засідання Комісії Україна-НАТО, де обговорювалася ситуація на місцях. "Всі союзники взяли слово, щоб висловити підтримку українському суверенітету та територіальній цілісності", - констатувала заступник генсека.