У Газпромі назвали час «Х» для України

Контракт 2008 року на постачання газу Україні закінчується о 10.00 за московським часом 1 січня 2009 року. Про це повідомив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ на прес-конференції в РІА “Новости”.

У свою чергу заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що у компанії не буде юридичних підстав для постачання газу в Україну, якщо не буде підписано контракт на 2009 рік.

"Якщо контракт на поставки не буде підписано, у нас не буде ні юридичних, ні будь-яких інших підстав для постачання газу для України", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні С.КУПРІЯНОВ заявив, що ВАТ "Газпром" на 70% не впевнений в підписанні до настання Нового року контракту на постачання російського газу в 2009 році Україні.

"Чесно кажучи, після одержання листа про можливість конфіскації транзитного газу, якщо вчора ми оцінювали (можливість підписання контракту) в співвідношенні п`ятдесят на п`ятдесят, то зараз сімдесят на тридцять у бік кризового сценарію", - заявив С.КУПРІЯНОВ.

Разом з тим він додав, що переговори про підписання контракту на постачання російського газу Україні в даний час тривають.