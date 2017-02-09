Фукуяма розповів, чому українсько-польській співпраці ніщо не загрожує

18:38, 09 лютого 2017
Політика
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Польський уряд йде шляхом угорського Кабміну на чолі з Віктором Орбаном, вважає філософ.

Фото УНІАН

Проблеми Польщі в стосунках з Росією можуть служити певною гарантією збереження співпраці з Україною. Таку думку в інтерв'ю "Новому времени" висловив відомий філософ і аналітик зі Стенфордського університету (США) Френсіс Фукуяма.

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"Ситуація в Польщі жахлива. Нинішній уряд страждає авторитаризмом, чинить тиск на пресу, намагається змусити опонентів замовкнути, щоб надовго затримати владу в своїх руках. Польський уряд йде шляхом угорського Кабміну на чолі з Віктором Орбаном", - вважає Фукуяма.

"У Польщі великі проблеми у відносинах з Росією, і це може послужити гарантією, що до певної міри польсько-українського співробітництва ніщо не загрожує", - підкреслив філософ.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство закордонних справ Польщі опублікував секретний документ "Тези про політику Республіки Польща в Росії та Україні", датований 2008 роком, який, як відзначають у відомстві, "був початком переходу уряду Дональда Туска від проукраїнської зовнішньої політики, до політики проросійської".

У жовтні 2015 року були зняті обмеження щодо секретності документа. При цьому, за словами чинного глави польського МЗС Вітольда Ващиковського, за допомогою документа тодішні чиновники сподівалися підняти репутацію на Заході.

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Теги: #Польща#Україна#Фукуяма