Нардеп звинуватив компанію Гонтаревої у роботі в інтересах "сім'ї" Януковича

Про це заявив голова підкомітету з цінних паперів фінансового комітету ВРУ Павло Різаненко, пише «Обозреватель».

Видання повідомляє, що зараз Генпрокуратура активно розслідує походження $1,4 млрд, заарештованих на рахунках кіпрських фірм в українських держбанках. За даними правоохоронців, пов'язані з оточенням Януковича офшорні компанії отримали ці гроші в результаті спекуляцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом 2011-2013 років. Брокером в угодах із цінними паперами виступала компанія ICU.

Своє розслідування схем по відмиванню коштів ведуть депутати Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. За словами Павла Різаненка, ОВДП, якими оперувала Валерія Гонтарева, випускалися під визначених покупців і мали особливо привабливі умови.

«Три великих державних банка торгували між собою. Вони були кінцевими покупцями і продавцями цінних паперів. Але ці облігації проходили як мінімум через троє рук. Перші – це професійний посередник. Наприклад, ICU, "Фондовий актив", або, як не дивно, OTP. Далі йшла компанія-резидент або нерезидент, кіпріот, на якій залишалася основна дельта, і потім знову – професійний посередник. Виглядало це так: папери виходять з "Ощаду" в "Укрексім", проходять через троє рук, і посередникам залишається прибуток від 3% до 5% (від 500 млн грн. - це 25 млн грн.). За одну годину "Ощадбанк" міг продати ОВДП на сотні мільйонів гривень», - зазначає Павло Різаненко.

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Він уточнює, що Валерія Гонтарева відмінно розуміла, в чиїх інтересах вона працює, і які збитки держбанкам завдає прокручування ОВДП між приватними посередниками.

«Був ICU, який надав інфраструктуру для крадіжок. Їх позиція така: ми – посередник, ми нічого не крали. Купили, продали за півкопійки. Вони прекрасно знали, що відбувається на ринку. Вони – найбільший торговець ОВДП. У них було всього три партнера – Макар Пасенюк, Костянтин Стеценко і Валерія Гонтарева. Це маленька компанія, це не «Морган Стенлі». І такі рішення, як купівля цінних паперів на 500 млн грн. і перепродаж їх вище, не міг приймати трейдер. Є система внутрішнього контролю, ризик-менеджмент. Всі учасники ринку, які в курсі, стверджують, що керівництво ICU знало, чим вони займалися», - наголошує Павло Різаненко.

Інший представник банківського комітету Максим Поляков зазначає, що правоохоронці вже зібрали достатньо матеріалів щодо зловживань Гонтаревої, і чекають, коли чиновниця позбудеться посади і політичного прикриття.

«Сьогодні у Гонтарєвої є політичний дах. І з цієї простої причини її досі не заарештували. Ми прекрасно знаємо, що, як тільки вона вийде за поріг НБУ, її до кінця життя будуть судити. І я впевнений, що не тільки правоохоронні органи України. Її недоторканність – це міна уповільненої дії. Вже приходять з обшуками в одне місце, інше. Питання часу, коли її заарештують, але це неминуче. Це десятки епізодів, сотні банків, і скрізь є корупція Гонтаревої. Всі кримінальні справи щодо неї були б вже доведені до кінця, якщо б не було команд, які блокують розслідування», - стверджує Максим Поляков.

Раніше ЗМІ оприлюднили документи, які підтверджують причетність компанії ICU, якою Гонтарева керувала до приходу в НБУ, до заарештованих в «Ощадбанку» коштам оточення екс-президента Віктора Януковича. У відповідь Гонтарєва заявила, що придбанні ОВДП для компаній «сім'ї» були не виведенням капіталу, а інвестуванням в Україну.