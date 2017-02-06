Для затримання Гонтарєвої зібрано достатньо доказів - ЗМІ

Як повідомляють «Коментарі», на сьогодні від кримінального переслідування чиновницю захищає тільки політичний імунітет.

«Факти, що вказують на можливу причетність Гонтарєвої до корупційних і шахрайських схем, ростуть, як сніжний ком. Джерела у правоохоронних органах впевнені: щойно глава НБУ втратить політичний імунітет, їй відразу ж можна буде пред'явити звинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Всі матеріали вже зібрані і просто чекають своєї години», - йдеться у статті.

Видання відзначає, що зараз Генпрокуратура активно розслідує роль компанії «Інвестиційний капітал Україна» (ICU), яку раніше очолювала Гонтарєва, в історії так званих «грошей Януковича».

«Минулого місяця Печерський суд за клопотанням Генпрокуратури зобов'язав Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку провести позапланову перевірку діяльності ТОВ«Інвестиційний капітал Україна». Прокуратура вважає, що ICU може бути причетна до відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом... Держбанки з благословення Мінфіну і НБУ активно перепродували ОВДП через приватних посередників, у яких і залишалися всі прибутки від цих угод. Супроводом сумнівних схем займалася компанія Гонтарєвої - на це прямо вказується в рішенні Печерського суду», - пишуть «Коментарі».

Факти, які свідчать проти Гонтарєвої, можуть спливти і в ході судового процесу у справі про розкрадання коштів з недержавного пенсійного фонду НБУ, до якого також має відношення ICU.

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«Два тижні тому після двох років розслідування до Голосіївського райсуду Києва спрямовано обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 600 млн грн колишніми керівниками фонду. Виведення грошей з КНПФ НБУ проводилося за участю фінансового брокера - компанії «Інвестиційний капітал Україна». Причому керівником і співвласником компанії в той момент була Гонтарєва, - йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що слідство також займається вивченням банкрутства «ПлатинумБанку», який майже рік з відома керівництва Нацбанку використовувався як «фінансовий пилосос».

«Стандартний принцип МММ. У Нацбанку не могли про це не знати, а якщо знали, чому не вжили заходів? З середини 2015 року ключову роль у нагляді НБУ займає соратниця ГонтарєвоїРожкова, яка до цього керувала «Платинум банком». Саме тандем Рожкова - Гонтарєва дозволив піраміді по максимуму зібрати вклади населення і юросіб під надвисокі відсотки», - підкреслює банківський аналітик Олексій Комаха.

Як повідомлялося, раніше Національне антикорупційне бюро України почало кримінальне провадження щодо Валерії Гонтарєвої, підозрюючи її в махінаціях з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 млрд грн.