Трамп: Підтримка Литвою України сприяє досягненню спільної мети

«Литва є цінним союзником по НАТО, який показує приклад іншим, виконуючи свої зобов’язання перед нашою спільною обороною, – це наочно доводить збільшення витрат на оборону з метою виконання узгоджених вимог НАТО», – йдеться в листі Трампа, який опублікувала прес-служба президента Литви, передає Радіо Свобода.

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Напередодні президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що країни Балтії будуть домагатися додаткових заходів безпеки від США і НATO через масштабні військові навчання російських і білоруських збройних сил на території Білорусі під назвою «Захід-2017».

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – побоюються можливої агресії Росії після анексії Москвою українського Криму, окупації частини Донбасу та підтримки там сепаратистів.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс 10 лютого відвідав Авдіївку, щоб побачити наслідки російської агресії. Литва направить до міста 80 тисяч євро допомоги.