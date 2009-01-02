Ющенка знову просять зробити Бандеру Героєм України

Всеукраїнське об`єднання «Свобода» знову закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА присвоїти провіднику ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», з таким закликом звернулися 1 січня учасники смолоскипного маршу «Степан Бандера – національний герой», присвяченого 100-річчю провідника Організації українських націоналістів (революційної) Степана Бандери та усім воїнам ОУН-УПА, які віддали своє життя боротьбі за Україну.

Акція, організована Київською міською організацією ВО “Свобода”, розпочалася о 18.00 біля пам`ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку, після чого сформована колона зі смолоскипами рушила бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності, де пройшов мітинг.

Близько двох тисяч киян із національними та націоналістичними прапорами зі смолоскипами в руках пройшлися центральними вулицями Києва із гаслами: «Бандера, Шухевич – наші герої, вони воювали за нас із тобою!», «Бандера – Вождь!», «ОУН-УПА – державне визнання!», зазначили в прес-службі.