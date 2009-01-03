Уповноважений Ющенка щодо газу проведе брифінг

Місце - Банкова, час - 14.00

Сьогодні о 14.00 в Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, тема брифінгу – проблеми переговорного процесу щодо поставок газу. Акредитація журналістів здійснюється за телефоном: 255-71-40.

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