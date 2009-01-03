Уповноважений Ющенка щодо газу проведе брифінг
12:59, 03 січня 2009Політика
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Місце - Банкова, час - 14.00
Сьогодні о 14.00 в Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, тема брифінгу – проблеми переговорного процесу щодо поставок газу.
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