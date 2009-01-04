Газпром: Європа недоотримала за добу 50 млн кубів газу

Європейські споживачі впродовж доби недоотримали з вини України 50 мільйонів кубометрів газу, повідомив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"За минулу добу ми подали на вхід до газотранспортної системи України 295 мільйонів кубометрів газу, тобто трохи більше заявок європейських споживачів, проте на виході одержали тільки 270 мільйонів кубометрів. Вкрали 25 мільйонів. Мінус 25 мільйонів кубометрів, які не одержує від "Нафтогазу" з підземних сховищ компанія "РосУкрЕнерго" для своїх експортних операцій. Разом тільки за минулу добу європейські споживачі з вини України недоотримали 50 мільйонів кубометрів газу", - сказав Купріянов.

РІА "Новости"