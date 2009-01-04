МЗС України спростовує заяви Газпрому

Міністерство закордонних справ України спростовує заяви "Газпрому" про скорочення транзиту природного газу через територію України до Угорщини та Сербії. Про це повідомив керівник прес-служби МЗС Василь КИРИЛИЧ з посиланням на генерального директора угорської державної компанії MOL Foldgazszallito Zrt Яноша ЖУГА.

За словами Я.ЖУГА, кількість поставок газу з території України станом на ранок 4 січня не зменшилася, тобто надходить щодня, згідно з умовами контракту, 37 млн. кубометрів для Угорщини і 5 мільйонів кубометрів для подальшого транспортування до Сербії.

Я.ЖУГА висловив подив повідомленням, що з`являються в Європейському Союзі, про нібито зниження тиску в газотранспортній системі на вході до Угорщини.

Він додав, що інформацію в ЄС, на жаль, одержують не з першоджерел, тобто не від компанії MOL Foldgazszallito Zrt.

Крім того, Я.ЖУГА зазначив, що здивований з приводу інформації про зниження тиску в системі газопостачання до Румунії, оскільки в Угорщині тиск знаходиться на нормальному рівні.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" неодноразово заявляв про скорочення транзиту газу Україною до Угорщини, країн Балканського півострова, Румунії, Польщі.

"Газпром" також звернувся з офіційним листом до Європейської комісії з проханням забезпечити моніторинг транзиту російського газу через територію України.

У свою чергу, "Нафтогаз України" вимагає від "Газпрому" відновлення рівномірних поставок природного газу для його транзиту європейським споживачам по всіх напрямах.