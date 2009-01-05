Сьогодні у Брюсселі обговорять газовий конфлікт між Росією і Україною

Газовий конфлікт між Росією і Україною і його наслідки для Європи сьогодні обговорять в Брюсселі.

На екстрене засідання зберуться заступники постпредів 27 країн, що входять в ЄС.

Євросоюз стурбований тим, що Москва і Київ не можуть вирішити питання з постачаннями газу. Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія минулого тижня заявили, що одержують російське паливо не в повному обсязі. На це ж нарікають країни, що не входять в Євросоюз, - Туреччина і Македонія. Ситуація ускладнюється і тим, що зараз в багатьох країнах Європи стоять холоди і морози, за прогнозами синоптиків, посилюватимуться.

На засіданні в Брюсселі його учасники, як очікується, ухвалять рішення направити до Росії і України своїх експертів. Вони, за даними ІТАР-ТАРС, повинні з`ясувати, як йде транзит газу через українську територію. Євросоюз не має наміру підтримувати жодну із сторін в газовому конфлікті, раніше попередив віце-прем`єр Чехії Олександр Вондра. Він відзначив: це комерційна суперечка, деталей всіх угод в Європі не знають. Але закликав Москву і Київ якнайскоріше вирішити конфлікт.

Нагадаємо, що напередодні «Газпром» оголосив нову ринкову ціну для України за газ - 450 доларів за тисячу кубів. Раніше вона становила 418 доларів. Київ до цього заявив, що готовий платити за газ удвічі меншу суму.

Эхо Москвы