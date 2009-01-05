У програму перебування Ющенка в Калуші раптово внесли зміни
13:38, 05 січня 2009Політика
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Прес-служба розповсюдила повідомлення
У програму сьогоднішньої поїздки Президента по Івано-Франківській області раптово внесені зміни.
Прес-служба глави держави за 40 хвилин до анонсованого раніше спілкування Ющенка з пресою розповсюдила повідомлення :
«Шановні колеги!
Доводимо до Вашого відома, що заплановане на сьогодні на 14.00 спілкування Президента України з пресою у Калуші не відбудеться».
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