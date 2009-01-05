Кріль розказав Тимошенко про Дідуха

Народний депутат України, лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає уряд одразу після новорічних і різдвяних свят розпочати підготовку до весняної посівної кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, депутат наголошує, що “українські господарі починають хліборобський цикл під час різдвяних свят, вносячи до хати Дідуха”. На його думку, про цей давній звичай слід пам’ятати українській владі, з тим, щоб не повторити минулорічних помилок і не втратити цьогорічний врожай. “Перефразовуючи народну мудрість – потрібно “готувати сани влітку, а збір врожаю взимку”, - сказав І.КРІЛЬ.

Він пропонує уряду одразу ж після свят підготувати комплекс заходів з підготовки до АПК до весняно-польових робіт.

"По перше - створити резервний запас дизпалива. Якщо його закуповувати зараз, паливо обійдеться значно дешевше ніж весною", - сказав І.КРІЛЬ.

Також він вважає за необхідне спростити процедуру ввезення в Україну сільськогосподарської техніки.

Крім того, на думку лідера “Єдиного Центру”, вже зараз потрібно спланувати, скільки зерна врожаю 2008 року треба залишити в резерві, скільки можна експортувати, а відповідно, скільки звільниться площ для зберігання збіжжя з врожаю 2009 року і скільки ще треба побудувати зерносховищ.

“В умовах економічної кризи Україна має максимально використати свій основний стратегічний ресурс - врожай наших чорноземів”, - наголосив лідер “Єдиного Центру”.