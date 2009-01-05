У Газпромі Україну назвали шантажисткою

У російській компанії "Газпром" наполягають, що ціна на газ для України має бути 450 доларів за тисячу кубометрів, і закликають повернутися до переговорів.

Як передає РІА «Новости», віце-президент "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ після зустрічі з міністром економіки Франції Крістін ЛЯГАРД у Парижі заявив журналістам, що "Газпром" має намір продавати Україні газ відповідно до європейських розцінок.

"Враховуючи ті цифри, які ми назвали відносно газу, що незаконно відбирається, не може бути іншої ціни, окрім середньоєвропейської, яка сьогодні, на січень, становить 450 доларів за тисячу кубометрів", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що "Газпром" закликає українську сторону повернутися за стіл переговорів.

"Я впевнений, якщо в української делегації буде мандат уряду на проведення переговорів, то угода буде досягнута", - наголосив віце-президент "Газпрому".

За його словами, "настав час Україні поводитися як демократичній країні, не країні-шантажистові, яка шантажує і Росію, і європейські держави".

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

У спільній заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 31 грудня 2008 року наводяться результати проведених на підставі умов Меморандуму від 2 жовтня 2008 р. розрахунків, які показують, що на початок 2009 року ціна на російський природний газ на російсько-українському кордоні має становити 201 дол. США/1000 куб.м. при розмірі ставки за транзит не нижче 2 дол. США за тис. куб. метрів на 100 км.

Вчора, 4 січня, голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що компанія пропонує Україні нову ціну на газ 450 доларів за тисячу кубометрів. За його словами, «Нафтогаз України» відмовився від «пільгової ціни» постачання газу в 2009 році у розмірі 250 дол. за тисячу кубометрів і «в односторонньому порядку вирішив вийти з переговорів».

«Не повернула українську сторону за стіл переговорів запропонована «Газпромом» ціна за середньоазіатський газ у розмірі 370 дол. за тисячу кубометрів, а також ціна в 418 дол. за тисячу кубометрів», - додав він.

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» вимагає від «Газпрому» припинити технічні маніпуляції з обсягами і напрямами постачання газу, синхронізувати роботу газотранспортних систем Росії, України і Європи і повернутися до конструктивної динаміки переговорного процесу.

Голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА 3 січня заявив, що готовий вилетіти до Москви для підписання газових угод у будь-який час. «Але я хочу підписати лише те, що є економічно обгрунтованим для України і НАК «Нафтогазу»», - наголосив він.