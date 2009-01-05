Ще 65 українців просять вивезти їх з території Сектору Газа

Ще 65 громадян України (22 дорослих та 43 дітей) виявили бажання евакуюватись з території Сектору Газа. 2 січня з цього регіону було евакуйовано 46 українців.

Як повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ, згідно з повідомленням Посольства України в Державі Ізраїль, загальна чисельність українських громадян, які перебувають на території Сектору, може становити до 400 осіб.

Станом на 12.00 5 січня ще 65 українських громадян виявили бажання евакуюватись з території Сектору. Питання щодо можливої евакуації громадян України, які проживають у зазначеній місцевості, опрацьовується Посольством України в Ізраїлі з місцевою владою.

Випадків загибелі українців внаслідок ескалації конфлікту в Секторі Газа не зафіксовано.

Ситуація у Секторі Газа перебуває на постійному контролі в Посольстві України у Державі Ізраїль, Представництві України при Палестинській Національній Адміністрації, Посольствах у Хашимітському Королівстві Йорданія, Арабській Республіці Єгипет та в ДКС МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня з території Сектора Газа було евакуйовано 46 громадян України (13 дорослих і 33 дітей), які висловили бажання повернутися на батьківщину.

Ізраїль веде військові дії проти бойовиків радикального угруповання ХАМАС у Секторі Газа вже другий тиждень поспіль.