Закрите судилище над Сущенком: російська Феміда назвала законним продовження арешту журналіста
Московський міський суд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, відхиливши апеляційну скаргу адвоката Марка Фейгіна.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя Мосміськсуду.
"Постанову Лефортовського районного суду від 25 січня про продовження терміну утримання під вартою стосовно обвинуваченого Сущенка Романа Володимировича залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", - повідомила суддя.
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Засідання пройшло у закритому режимі.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року у Москві затримала власного кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".
За рішенням Лефортовського суду Москви Сущенко залишатиметься під вартою до 30 квітня.