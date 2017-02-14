Закрите судилище над Сущенком: російська Феміда назвала законним продовження арешту журналіста

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя Мосміськсуду.

"Постанову Лефортовського районного суду від 25 січня про продовження терміну утримання під вартою стосовно обвинуваченого Сущенка Романа Володимировича залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", - повідомила суддя.

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Засідання пройшло у закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року у Москві затримала власного кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

За рішенням Лефортовського суду Москви Сущенко залишатиметься під вартою до 30 квітня.