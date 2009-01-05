У Газпромі кажуть, сталася безпрецедентна ситуація

Рішення київського суду про заборону на транзит російського газу є абсолютно нелегітимним, контракт знаходиться під шведським правом.

Як передає РІА «Новости», про це заявив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Рішення Господарського суду Києва абсолютно нелегітимне, оскільки наші взаємовідносини за контрактом про транзит знаходяться під шведським правом, і лише там, в Стокгольмському арбітражі, розв`язуватимуться всі спірні питання", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він також підкреслив, що жодних підстав для перегляду ставки транзиту газу через Україну немає. "Діюча ставка зафіксована, вона узгоджена сторонами і є обов`язковою до виконання - жодних підстав для перегляду ставки немає", - сказав прес-секретар "Газпрому".

Крім того, він повідомив, що "Газпром" 5 січня вперше за всю історію відносин з Києвом не одержав підтвердження об`ємів транзиту газу на Захід. "Сьогодні вперше в історії взаємовідносин з українськими колегами ми взагалі не одержали підтвердження об`ємів транзиту в західному напрямі. Це безпрецедентна ситуація в практиці наших взаємовідносин і з українськими колегами, і європейськими, з такою ситуацією ми зіткнулися вперше", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

Водночас Україна продовжує транспортувати російський газ європейським споживачам.

Сьогодні, 5 січня, Господарський суд Києва своєю ухвалою заборонив НАК "Нафтогаз України" здійснювати в 2009 році транзит російського природного газу територією України за ціною 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км.

Під час переговорів Росія запропонувала Україні купувати в 2009 році газ по 250 доларів за тисячу кубометрів (у 2008 році ціна складала 179,5 доларів), проте Україна вважає оптимальною ціну на газ від 200 до 235 дол. Пізніше «Газпром» заявив, що у зв`язку з відмовою Києва купувати газ по 250 дол. його ціна становитиме 418 доларів, а ще пізніше – 450 доларів.

Третього січня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив про ухвалення рішення подати до Міжнародного арбітражного суду Стокгольма позов, щоб зобов`язати НАК "Нафтогаз України" забезпечити безперешкодний транзит російського газу до Європи територією України.

За його словами, «позов буде поданий відповідно до контракту про об`єми і умови транзиту російського природного газу територією України європейським споживачам в 2003-2013 роках від 21 червня 2002 року».

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» заявив про намір подати зустрічний позов до Стокгольмського арбітражу в разі звернення до нього ВАТ «Газпром».

Компанія вважає, що відсутність контракту на поточний рік щодо транзиту російського газу не дає їй правових, технічних і фінансових можливостей транспортувати російський газ територією України.