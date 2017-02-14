Вища рада правосуддя не змогла відсторонити від посади Гречківського, який вимагав півмільйонний хабар

Вища рада правосуддя через відсутність кворуму перенесла розгляд клопотання Генеральної прокуратури України щодо відсторонення від посади викритого у вимаганні 500 тис. дол. члена ВРП Павла Гречківського на 15.00 22 лютого.

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Про це повідомляє кореспондент УНІАН. Як пояснив голова ВРП Ігор Бенедисюк, на сьогоднішньому засіданні присутні 14 з 15 членів ВРП. Для кворуму необхідно 14 членів, але з огляду на те, що Гречківський не може брати участі у вирішенні клопотання щодо нього, то кворуму немає. Тому було прийнято рішення про перенесення розгляду клопотання.

Як повідомляв УНІАН, у зверненні до ВРП Генпрокуратура клопотала про зупинення повноважень Гречківського строком на 4 місяці.

***Восени 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гречківський вимагав 500 тис. доларів за незаконний вплив на винесення судового рішення. Також було затримано посередника - арбітражного керуючого, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів.

Своєю чергою Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і жодних доказів проти нього ГПУ не має.

22 вересня 2016 року суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.