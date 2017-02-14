Вища рада правосуддя не змогла відсторонити від посади Гречківського, який вимагав півмільйонний хабар
ВРП перенесла розгляд клопотання про відсторонення через відсутність кворуму.
Вища рада правосуддя через відсутність кворуму перенесла розгляд клопотання Генеральної прокуратури України щодо відсторонення від посади викритого у вимаганні 500 тис. дол. члена ВРП Павла Гречківського на 15.00 22 лютого.
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Про це повідомляє кореспондент УНІАН. Як пояснив голова ВРП Ігор Бенедисюк, на сьогоднішньому засіданні присутні 14 з 15 членів ВРП. Для кворуму необхідно 14 членів, але з огляду на те, що Гречківський не може брати участі у вирішенні клопотання щодо нього, то кворуму немає. Тому було прийнято рішення про перенесення розгляду клопотання.
Як повідомляв УНІАН, у зверненні до ВРП Генпрокуратура клопотала про зупинення повноважень Гречківського строком на 4 місяці.
***Восени 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гречківський вимагав 500 тис. доларів за незаконний вплив на винесення судового рішення. Також було затримано посередника - арбітражного керуючого, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів.
Своєю чергою Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і жодних доказів проти нього ГПУ не має.
22 вересня 2016 року суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.