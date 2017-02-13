Завтра Вища рада правосуддя розгляне звернення ГПУ про зупинення повноважень Гречківського

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра, 14 лютого, Вища рада правосуддя на своєму засіданні розглядатиме звернення заступника генерального прокурора України Ю.Столярчука від 7 лютого 2017 року щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського до закінчення проведення стосовно нього досудового розслідування та/або судового розгляду кримінального провадження», - написала вона.

Як нагадала Сарган, Гречківський був викритий у вимаганні 500 тис. дол. за незаконний вплив на судове рішення.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ спільно з СБУ викрили члена ВРЮ Гречківського у вимаганні 500 тис. дол. Також було затримано посередника - арбітражного керуючого, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів.

Своєю чергою Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і жодних доказів проти нього ГПУ не має.

22 вересня 2016 року суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.

Своєю чергою Вища рада юстиції, яка згодом була реорганізації у Вищу раду правосуддя, відмовила у задоволенні клопотання Генпрокуратури про ініціювання звільнення Гречківського з посади члена ВРЮ.