НАТО вивчає можливості додаткового посилення присутності в регіоні Чорного моря – Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.

Столтенберг зазначив, що НАТО вже збільшило свою присутність на південно-східних рубежах Альянсу, у тому числі, у Румунії.

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«І ми прийняли рішення щодо подальшого збільшення», – сказав очільник Альянсу та додав, що зараз НАТО перебуває в процесі започаткування нової бази в Румунії, що повинно збільшити присутність багатонаціональної бригади в Румунії.

«Ми також вивчаємо інші елементи посилення присутності в регіоні Чорного моря та в Румунії. Ми збільшили кількість візитів у порти, тісно взаємодіємо з Румунією та іншими країнами на південному сході Альянсу щодо того, як ми можемо додатково збільшити нашу присутність», – заявив Столтенберг.