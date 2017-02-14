НАТО розглядає можливість візиту Північноатлантичної ради до України

Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Столтенберг наголосив, що Україна є дуже близьким партнером НАТО.

"Ми тільки отримали запрошення відвідати Україну, щоб Північноатлантична рада могла відвідати Україну. Ми дуже вдячні за це запрошення. Ми вивчаємо наш графік, коли це може відбутися. Ми можемо посприяти цьому. Остаточне рішення ще не прийнято, але ми вивчаємо можливості, щоб здійснити цей візит", - заявив Столтенберг.

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Він наголосив, що Альянс продовжить підтримку України. "Ми забезпечуємо сильну політичну підтримку України, зокрема суверенітет і територіальну цілісність України, і також забезпечуємо поактичну підтримку. Ми допомогаємо Україні модернізувати її Збройні сили, впроваджувати реформи, і також багато різних членів НАТО забезпечують різного роду підтримку для України", - сказав Стрлтенберг.