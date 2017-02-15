У США причиною відставки Флінна назвали "підрив рівня довіри"
03:34, 15 лютого 2017Політика
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Представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент США Дональд Трамп прийняв відставку Майкла Флінна з посади радника з національної безпеки через "прогресуючий і руйнівний рівень довіри".
Майкл Флінн / REUTERS
"Президент був дуже стурбований тим, що генерал Флінн ввів в оману віце-президента та інших", - сказав він, як повідомляє NPR.
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Спайсер наголосив, що відставка радника президента США не була "юридичною проблемою, а була проблемою довіри".
Як повідомляв УНІАН, раніше Радник Трампа із нацбезпеки Майкл Флінн, якого запідозрили у контактах із Кремлем, пішов з посади.
Флінн пояснював, що не навмисно не розповів про свою розмову із російським послом Сергієм Кисляком.
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