Заява Трампа щодо Криму є важливим кроком на підтримку України - Яценюк

Про це лідер "Народного фронту" написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це – важливий крок нової американської адміністрації, який відображає послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав він.

Ця позиція, наголосив лідер "Народного фронту", додає необхідної та очікуваної ясності щодо підходів глави Сполучених Штатів у справі стримування російської агресії і мирного врегулювання: "Це - принциповий сигнал світовому співтовариству для консолідації сил на захист міжнародного права і цивілізованого світоустрою".

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"Свободою і міжнародним правом не торгують. Агресія має бути припинена, а справедливість – відновлена", - написав Арсеній Яценюк.