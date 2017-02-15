Луценко: ГПУ повернула державі земель вартістю більше 5 мільярдів гривень

Про це на брифінгу в ГПУ повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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"Вартість повернених земель становить 5,5 млрд грн. За минулий рік цей показник становив 1,8 млрд грн. Найкраще спрацювала Київська область. Близько 1,5 тисячі гектарів землі, які захопила "космічна команда" в свій час, повернуто столичній громаді. Зараз прийшов час зачисток по Київській області. Почали з 3 га землі пана Шуфрича. А зараз вже навіть не пам'ятаю всіх народних депутатів, які питають: "В чому справа?". Відповідь дуже проста: Незаконне оформлення землі. Всі землі такого порядку без виключення будуть повертатися незалежно від політичної орієнтації", - зазначив він.

В якості прикладів повернення великих земельних ділянок та об'єктів нерухомості державі Луценко назвав землі заказника "Острів Жуків" у Києві – 76 гектарів у Києві вартістю 166 млн грн., 940 гектарів заказника "Домузла" на Херсонщині, оздоровчий комплекс у Київській області площею 8 гектарів.