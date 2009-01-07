Україна тисне на Росію, щоб отримати газ "фактично безкоштовно"

Росія вважає, що Україна своїми діями хоче добитися дешевого газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив під час телефонної конференції речник прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Дмитро ПЕСКОВ.

«Україна хоче натиснути на Росію з метою отримання газу фактично безкоштовно», - сказав він.

За словами речника російського прем’єра, під час світової економічної кризи Україна хоче зберегти свою промисловість за рахунок російських платників податків.

«Ми всі страждаємо від світової кризи, але це не означає, що російські платники податків мають присвячувати себе збереженню української промисловості», - сказав Д.ПЕСКОВ.