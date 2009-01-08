Ющенко занепокоєний: газовий конфлікт набуває політичного змісту
Україна готова пустити спостерігачів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтверджує готовність української сторони залучити до переговорів представників Європейського Союзу як спостерігачів на пунктах імпорту та експорту російського газу.
Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав у ході телефонної розмови з головою Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
Глава держави висловив надзвичайну стурбованість у зв`язку із повним припиненням російською стороною поставок газу в Україну для експорту в європейські країни.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що українська сторона готова здійснити всю необхідну роботу для забезпечення транзиту газу до європейських споживачів та проінформував про заходи, які здійснюються з нашого боку.
Президент висловив занепокоєння тим, що це питання набуває політичного змісту і підтвердив готовність України залучити до переговорів представників ЄС як спостерігачів на пунктах імпорту та експорту російського газу та на центральному диспетчерському пункті ВАТ «Укртрансгаз».