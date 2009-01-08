Нинішню акцію Газпрому Росія планувала давно?

Не виключена руйнація мережі українських газопроводів - про це попереджають, за даними німецької газети, експерти Євросоюзу.

Конфлікт між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом" може мати значно гірші наслідки, ніж припускалося раніше. Газові фахівці брюссельської інституції вважають реальною небезпекою «серйозний технічний колапс» мережі газогонів України. Таке може статися в результаті нинішнього припинення російських газових поставок. Про це пише у четвер в своїй статті економічне видання «Файненшл Таймз Дойчланд» без посилання на джерела цієї інформації. Така аварійна ситуація, на переконання Єврокомісії, може призвести до надзвичайного стану в більшості східноєвропейських країн ЄС. Масштаб цієї кризи не має аналогів, пише газета.

За інформацією «Файненшл Таймз Дойчланд», у своїх висновках для внутрішнього користування Єврокомісія виходить з того, що, зупинивши постачання газу, Росія порушила свої договірні зобов’язання перед європейськими країнами. Крім того, у Брюсселі мають підозру, що акція Росії, скоріш за все, є давно спланованою, адже ще в грудні делегати «Газпрому» приїздили до європейських столиць, «готуючи» до нинішньої кризи.

Експерти, за даними видання, побоюються, що навіть у разі, якщо Росія у четвер почне качати «блакитне паливо» до газопроводів України, постачання ним Європи відновиться лише за тиждень. Оскільки можуть виникнути проблеми на компресорних станціях, які створюють необхідний тиск для транспортування газу.

Німецька хвиля