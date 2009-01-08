Конституційний Суд займеться бюджетом і «наступником» Семенюк

До Конституційного Суду України сьогодні, 8 січня, надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо відповідності Конституції розпорядження Кабінету міністрів «Про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Фонду державного майна України на Дмитра ПАРФЕНЕНКА» від 27 грудня 2008 року № 1599-р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Також Конституційний Суд сьогодні отримав і подання глави держави щодо конституційності положень статті 86 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 року № 835-VI.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передані на вивчення до Секретаріату КС.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня Президент зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення заступника голови Фонду державного майна України Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов’язки голови ФДМУ.

На переконання глави держави, ні Конституція України, ні закони України не відносять до повноважень Кабінету міністрів вирішення питання щодо тимчасового покладення виконання обов`язків голови Фонду державного майна України.

Також Президент 2 січня звернувся до КС для вирішення питання відповідності Конституції України статті 86 Закону "Про Державний бюджет на 2009 рік" (щодо обмеження права Національного банку одноосібно здійснювати рефінансування комерційних банків).

Стаття 86 держбюджету на 2009 рік зобов`язує Національний банк України узгоджувати порядок рефінансування комерційних банків з Кабінетом міністрів.