У Європарламенті газову кризу називають політичною

Голова делегації Європарламенту зі зв’язків з Україною Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія) називає газову кризу політичною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на надзвичайному засіданні Комітету з питань міжнародних справ Європарламенту.

"Це не техногенна або природна криза. Це - політична криза, що має не тільки політичні наслідки, але і політичні цілі», - сказав він.

При цьому, за словами депутата, для європейських політиків найцікавіше – зрозуміти, яким чином Росія й Україна збираються враховувати інтереси ЄС у своїх двосторонніх відносинах з Євросоюзом.

"Ми використовуємо усі можливі надані повноваження як представники країн ЄС, щоб визначитися, що є адекватним, щоб дати нашим громадянам достатньо гарантій щодо їхньої безпеки", - сказав депутат.