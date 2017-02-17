Посольство США відреагувало на блокаду "Л/ДНР", закликало сторони зустрітися

У посольстві заявили, що сторони повинні зустрітися й ухвалити наступні короткострокові кроки, які дозволять законним товарам українських компаній прозоро перетинати лінію зіткнення.

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"Крім того, ми закликаємо уряд України прискорити виконання таких необхідних реформ в енергетичному секторі з метою більш повного задоволення потреб українського народу. Виконання плану з диверсифікації постачань вугілля для України, підвищення енергоефективності та зведення до мінімуму ролі держави в енергетичному секторі призведе до скорочення можливостей для корупції та посилення енергетичної безпеки", - наголосили у посольстві США в Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО й деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

В результаті цієї блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.