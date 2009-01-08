Україна каже "протокол підписано", Росія каже "ні"

У Брюсселі підписано протокол між Європейською Комісією та Україною щодо присутності європейських спостерігачів на об`єктах газотранспортної системи України, які забезпечують транзит газу через українську територію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави з посиланням на Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, який перебуває у Брюсселі.

Протокол підписано на виконання домовленостей, досягнутих Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з керівництвом Європейської Комісії та керівництвом Чеської Республіки, яка головує в ЄС.

Як повідомив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, українська делегація, виходячи з домовленості Президента України з Президентом РФ, також запропонувала європейській стороні направити спостерігачів до Росії з метою їх присутності на російських газових об`єктах, які постачають газ в Україну та, насамперед, газовимірювальних станціях. Європейська сторона висловила зацікавленість у цьому питанні і пообіцяла якнайшвидше опрацювати його із Російською Федерацією, зазначив Уповноважений Президента України.

Проте глава Газпрому Олексій Міллер на прес-конференції в Брюсселі, як передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters, заявив, що Україна відмовилася підписати протокол про створення системи міжнародного моніторингу транзиту російського газу через її територію. Він також зазначив, що сторони мали "чудовий шанс" відновити постачання газу, проте "цього не сталося".