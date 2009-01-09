Баррозу подзвонив Ющенку

Голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ підтверджує намір Європейського Союзу зробити все можливе для якнайскорішого врегулювання газової проблеми.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це голова Єврокомісії сказав під час телефонної розмови з главою Української держави Віктором ЮЩЕНКОМ 8 січня.

Ж.БАРРОЗУ поінформував В.ЮЩЕНКА про результати консультації з представниками української та російської сторін, які відбулися 8 січня у Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність української сторони негайно поновити транзит російського газу, як тільки буде відновлено постачання з території РФ.

Голова Єврокомісії висловив вдячність Президенту України за готовність прийняти спостерігачів на транзитних пунктах та підтвердив намір Євросоюзу зробити усе можливе для якнайскорішого врегулювання ситуації.

Ж.БАРРОЗУ високо оцінив особисту роль Президента України та виваженість позиції української сторони у вирішенні ситуації, що склалася, та висловив сподівання, що вже найближчим часом за участю ЄС будуть знайдені шляхи вирішення проблеми.