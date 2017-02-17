Голова Мюнхенської конференції висловився за приєднання США до "нормандського формату"
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер висловився за приєднання Сполучених Штатів Америки до так званого "нормандського формату" переговорів щодо розв'язання збройного конфлікту на Сході України.
Про це Вольфґанґ Ішинґер заявив в ексклюзивному інтерв'ю виданню Deutsche Welle у п'ятницю, 17 лютого.
"Я пропоную адміністрації Трампа приєднатись до тих, хто разом працює у так званому "нормандському форматі", - до Німеччини, Франції, Росії та України. Це б посилило формат переговорів", - сказав Ішинґер.
Читайте такожГенсек НАТО Столтенберг: "Я виступаю за діалог з Росією"
Він нагадав, що протягом двох останніх років сторони "особливо не просунулись" у питанні втілення мінських домовленостей у життя. На думку голови Мюнхенської конференції з безпеки, приєднання до "нормандського формату" Вашингтона надало б нового імпульсу в пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 17-го по 19 лютого в Мюнхені.