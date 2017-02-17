Голова Мюнхенської конференції висловився за приєднання США до "нормандського формату"

Про це Вольфґанґ Ішинґер заявив в ексклюзивному інтерв'ю виданню Deutsche Welle у п'ятницю, 17 лютого.

"Я пропоную адміністрації Трампа приєднатись до тих, хто разом працює у так званому "нормандському форматі", - до Німеччини, Франції, Росії та України. Це б посилило формат переговорів", - сказав Ішинґер.

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Він нагадав, що протягом двох останніх років сторони "особливо не просунулись" у питанні втілення мінських домовленостей у життя. На думку голови Мюнхенської конференції з безпеки, приєднання до "нормандського формату" Вашингтона надало б нового імпульсу в пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 17-го по 19 лютого в Мюнхені.