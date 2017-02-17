Голова Мюнхенської конференції висловився за приєднання США до "нормандського формату"

16:35, 17 лютого 2017
Політика
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Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер висловився за приєднання Сполучених Штатів Америки до так званого "нормандського формату" переговорів щодо розв'язання збройного конфлікту на Сході України.

Ішинґер запропонував Трампу приєднатися до

Про це Вольфґанґ Ішинґер заявив в ексклюзивному інтерв'ю виданню Deutsche Welle у п'ятницю, 17 лютого.

"Я пропоную адміністрації Трампа приєднатись до тих, хто разом працює у так званому "нормандському форматі", - до Німеччини, Франції, Росії та України. Це б посилило формат переговорів", - сказав Ішинґер.

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Він нагадав, що протягом двох останніх років сторони "особливо не просунулись" у питанні втілення мінських домовленостей у життя. На думку голови Мюнхенської конференції з безпеки, приєднання до "нормандського формату" Вашингтона надало б нового імпульсу в пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 17-го по 19 лютого в Мюнхені.

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Новина в сюжеті: Мюнхенська безпекова конференція 2017
Теги: #Трамп#нормандський формат#Мюнхен