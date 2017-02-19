Визнанням документів "Л/ДНР" Кремль кидає кістку для заспокоєння окупованих територій – Фріз

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріз, даний указ спростовує заяву прес-секретаря Путіна від 3 лютого про те, що Росія офіційно не визнає паспорти "ДНР/ЛНР".

«Такий крок є також свідченням того, що соціальна напруга на окупованих територіях зростає разом з незадоволенням російською політикою, і Кремль кидає кістку для заспокоєння окупованих територій», – написала Фріз.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що указ Путіна суперечить Мінським домовленостям і спрямований на свідому ескалацію конфлікту.